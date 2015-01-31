У Росії сподіваються на скасування економічних санкцій ЄС до літа

Постпред РФ при ЄС Володимир Чижов бачить перспективу скасування економічних санкцій Євросоюзу щодо Росії вже цього року.

"Я думаю, розраховувати на швидке скасування санкцій Євросоюзу щодо Криму було б необачно. Від кримських санкцій Євросоюз особливо не страждає. Він страждає від секторальних, економічних санкцій проти Росії. Я думаю, що реальніше говорити про перспективу їхнього скасування", - сказав Чижов в інтерв'ю РИА Новости.

Відповідаючи на питання, чи є така перспектива в поточному році, він сказав: "Безумовно". Коментуючи можливі терміни, постпред сказав, що це може відбутися, "десь, напевно, ближче до літа".

"Санкції не є предметом нашого діалогу з Євросоюзом", - нагадав Чижов.

Читайте такожЄвросоюз має безсумнівні докази участі Росії у конфлікті на Донбасі - ЗМІ

Відносини Росії та Заходу погіршилися у зв'язку з ситуацією в Україні. У кінці липня 2014 року ЄС та США від точкових санкцій проти окремих осіб і компаній перейшли до заходів проти цілих секторів російської економіки. Зокрема, США і Євросоюз минулого року ввели санкції проти ряду найбільших російських фінансових інститутів, включаючи ВТБ, фактично закривши для них західні ринки капіталу.

Читайте такожСША обговорюють із ЄС питання розширення санкцій проти Росії

У відповідь Росія обмежила імпорт продовольчих товарів з країн, які ввели проти неї санкції: США, країн ЄС, Канади, Австралії та Норвегії.