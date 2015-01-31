США послабили санкції щодо Криму – дозволили грошові перекази в особистих цілях

Як йдеться у повідомленні, тепер зі США, зокрема, можна переказувати певні кошти приватним мешканцям Криму на некомерційних, особистих засадах, за винятком тих осіб у Криму, на яких накладені персональні санкції, повідомляє «Радіо Свобода».

Інший виняток передбачає можливість резидентам Криму, на яких накладені персональні санкції, користуватися банківськими рахунками в банківських установах США за умови, що банківські операції мають приватний, а не бізнесовий характер.

Крім того, тепер дозволено трансакції, пов’язані з прийманням і передачею до Кримського регіону України повідомлень системами зв’язку (але це не стосується передачі туди телекомунікаційного обладнання й технологій чи надання послуг передачі системами зв’язку), за винятком трансакцій, обмежених раніше індивідуальними санкціями.

Наприкінці минулого року США значно розширили перелік санкцій, накладених щодо Криму після його окупації і спроби анексії Росією.

Зокрема, попередніми тижнями, напередодні 1 лютого, коли всі вони мають остаточно набути чинності, на території Криму припинила роботу ціла низка базованих у США компаній електронних послуг: мережі обслуговування банківських карт «Віза» і «Мастеркард», платні послуги інтернетної компанії «Ґуґл», низка інтернетних крамниць та аукціонів тощо.