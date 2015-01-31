Зустріч у Мінську завершилася, результати поки невідомі

Про це повідомив присутній на переговорах Владислав Дейнего,

"Зустріч завершилася. Обговорення документа продовжується", - сказав Дейнего РИА Новости, відповідаючи на запитання про підсумки зустрічі.

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Як повідомляє Радіо Свобода, зустріч тривала 4 з половиною години.

Екс-президент України Леонід Кучма, російський посол в Україні Михайло Зурабов і представник головуючої в ОБСЄ Сербії Хайді Тальявіні залишили будинок «Дипсервіс-хол» у столиці Білорусі і поїхали в мінський аеропорт. Після них до аеропорту вирушили і представники бойовиків «ДНР» і «ЛНР» Денис Пушилін та Владислав Дейнега.

Про результати переговорів ніхто нічого не повідомив. За попередніми даними, сепаратисти збираються зробити заяву ЗМІ в аеропорту.

Як повідомляв УНІАН, Тристороння контактна група підготувала документ про припинення вогню і відведення важкого озброєння на Донбасі, який сподівається затвердити в суботу в Мінську.