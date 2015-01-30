Контактна група продовжує працювати над організацією переговорів у Мінську - МЗС
15:57, 30 січня 2015Політика
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Тристороння контактна група продовжує працювати над організацією зустрічі в Мінську, Україна готова проводити зустріч у Мінську тільки з підписантами Мінських домовленостей.
Україна готова проводити зустріч тільки з підписантами домовленостей / УНІАН
Про це УНІАН повідомив речник МЗС України Євген Перебийніс.
«За інформацією, яку ми маємо на цей момент, Тристороння контактна група продовжує працювати над організацією такої зустрічі. Коли вона може відбутися, я не можу сказати», - зазначив Перебийніс.
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Він наголосив, що Україна готова проводити зустріч у Мінську тільки з підписантами Мінських домовленостей.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 січня, заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що попередньо є домовленість щодо проведення засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську сьогодні або завтра.
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