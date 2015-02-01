Бойовики вимагають перегляду лінії розмежування, зафіксованої в Мінських угодах

Про це повідомив представник «ДНР» Денис Пушилін за підсумками переговорів Групи перед відльотом з Мінська, пише Радіо Свобода.

«Під час переговорів «ДНР» і «ЛНР» наполягало, щоб лінією розмежування була фактична лінія зіткнення сторін на сьогодні. Київ наполягає на лінії станом на 19 вересня», – заявив Пушилін.

Читайте такожУ АП пояснили роль Медведчука у "мінських зустрічах"Коментуючи непояву на переговорах у Мінську лідерів збройних угруповань, Пушилін сказав, що керівники «ДНР»і «ЛНР» приїдуть на переговори в Мінськ тільки після підписання підсумкового документа і наказу президента України Петра Порошенка про призупинення вогню.

Пушилін додав, що статус екс-президента України Леоніда Кучми дозволяє тільки готувати документи, оскільки він не несе відповідальності за виконання угод.

Раніше в суботу сам Леонід Кучма назвав винуватцями зриву зустрічі у Мінську лідерів «ДНР» та «ЛНР», які не приїхали на переговори.

Зустріч тривала понад чотири години, про досягнення будь-яких домовленостей учасники не повідомили.

Офіційний Київ неодноразово наполягав, що у Мінських домовленостях і надалі чітко вимагає фіксації з бойовиками лінії контакту станом на 19 вересня минулого року, що узгоджено Мінським меморандумом.