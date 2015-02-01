Бойовики вимагають перегляду лінії розмежування, зафіксованої в Мінських угодах
Під час переговорів Тристоронньої контактної групи у Мінську представники угруповань «ДНР» та «ЛНР» наполягали, щоб лінією розмежування була лінія зіткнення сторін станом на 31 січня.
Про це повідомив представник «ДНР» Денис Пушилін за підсумками переговорів Групи перед відльотом з Мінська, пише Радіо Свобода.
«Під час переговорів «ДНР» і «ЛНР» наполягало, щоб лінією розмежування була фактична лінія зіткнення сторін на сьогодні. Київ наполягає на лінії станом на 19 вересня», – заявив Пушилін.
Читайте такожУ АП пояснили роль Медведчука у "мінських зустрічах"Коментуючи непояву на переговорах у Мінську лідерів збройних угруповань, Пушилін сказав, що керівники «ДНР»і «ЛНР» приїдуть на переговори в Мінськ тільки після підписання підсумкового документа і наказу президента України Петра Порошенка про призупинення вогню.
Пушилін додав, що статус екс-президента України Леоніда Кучми дозволяє тільки готувати документи, оскільки він не несе відповідальності за виконання угод.
Раніше в суботу сам Леонід Кучма назвав винуватцями зриву зустрічі у Мінську лідерів «ДНР» та «ЛНР», які не приїхали на переговори.
Зустріч тривала понад чотири години, про досягнення будь-яких домовленостей учасники не повідомили.
Офіційний Київ неодноразово наполягав, що у Мінських домовленостях і надалі чітко вимагає фіксації з бойовиками лінії контакту станом на 19 вересня минулого року, що узгоджено Мінським меморандумом.