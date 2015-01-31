Зустріч у Мінську зірвалася через лідерів бойовиків - Кучма

Про це заявив екс-президент України, член тристоронньої контактної групи Леонід Кучма, пише Радіо Свобода.

«Консультації за планом виконання Мінських домовленостей, який містить перелік конкретних заходів, спрямованих на якнайшвидшу деескалацію ситуації, були зірвані у зв'язку з неявкою підписантів Мінських документів Захарченка та Плотницького, ультимативними заявами їхніх представників Пушиліна та Дейнего, а також їх відмовою обговорювати план заходів щодо негайного припинення вогню і відведення важкого озброєння», – повідомив Леонід Кучма.

Читайте такожТристороння контактна група підготувала для Мінська документ щодо врегулювання ситуації на ДонбасіЗа його словами, Україна вимагає дотримання попередніх домовленостей і не сприймає жодних ультиматумів від сторін у перемовинах.

«Наша принципова позиція з питання мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей залишається незмінною – повне і неухильне виконання домовленостей, письмово закріплених у Мінську 5 та 19 вересня 2014 року, починаючи з негайного встановлення режиму припинення вогню», – сказав Кучма.

Зустріч у Мінську Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України тривала в суботу понад чотири години. Участь в засіданні взяли спецпредставник голови Організації з безпеки і співпраці в Європі Гайді Тальявіні, екс-президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, лідер руху «Український вибір» Віктор Медведчук, а також представники збройних угруповань «ДНР» Денис Пушилін і «ЛНР» Владислав Дейнего. Про жодні домовленості по завершенні засідання пресі не було оголошено.