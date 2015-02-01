Контактна група констатує зрив переговорів представниками бойовиків

Представники ТКГ закликали сторони, зважаючи серйозного погіршення на місцях, до широкого виконання мінських домовленостей. Про це йдеться у відповідній заяві ТКГ, поширеній в ОБСЄ, передає власний кореспондент УНІАН.

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У заяві констатується, що ТКГ зібралася в Мінську для консультацій з представниками деяких частин Донецької і Луганської областей. "ТКГ підготувала детальний план для конкретного виконання мінського протоколу та меморандуму, які залишаються незамінною основою для будь-якого мирного рішення. На жаль, підписанти даних документів з Донецька і Луганська не взяли в цьому участь, хоча вони отримали персональні запрошення від ТКГ", - наголошується в заяві.

У ТКГ підкреслюють, що представники так званих "ЛНР" і "ДНР", які були присутні під час зустрічі, "не були здатні обговорювати пропозиції, викладені ТКГ". "Насправді, вони не були навіть готові обговорювати виконання режиму припинення вогню і відведення важкого озброєння. Замість цього вони закликали переглянути протокол і меморандум. Зустріч була відкладена", - зазначили в ОБСЄ.

Разом з тим, у заяві наголошується, що ТКГ залишається відкритою для продовження консультацій у будь-який час. "У світлі серйозного погіршення ситуації і зростання кількості жертв, ТКГ закликає всіх учасників відповідально і без зволікання долучитися до широкого виконання мінських домовленостей", - повідомили в ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 31 січня, в Мінську відбулася зустріч тристоронньої контактної групи з участю представників України, Росії, ОБСЄ, а також представників бойовиків. Зустріч тривала чотири з половиною години. Про результати переговорів нічого не повідомлялося.