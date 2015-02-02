Міграційна служба підтвердила українське громадянство викраденого ФСБ кримчанина Кольченка

Про це йдеться в повідомленні прес-служби уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської.

Як пояснюють у відомстві, у зв'язку з появою останнім часом в російських ЗМІ інформації ФМС Росії про те, що Олександр Кольченко є громадянином Росії і не перебуває в громадянстві України, Валерія Лутковська звернулася в Державну міграційну службу України з проханням надати інформацію про приналежність Олександра Кольченко до громадянства України.

Читайте такожСенцов назвав розслідування по його справі "спіритичним сеансом у палаті для душевно хворих"«Державна міграційна служба України дала відповідь, що згідно з Законом України «Про громадянство України» Олександр Кольченко є громадянином України, та місце його проживання зареєстроване на території Автономної Республіки Крим», - сказано в повідомленні.

«Таким чином, влада Російської Федерації порушила базові принципи законодавства України про громадянство, зокрема, неможливість позбавлення громадянина України громадянства України та збереження громадянства України незалежно від місця проживання громадянина України, що зазначено у статті 2 цього закону. Крім того, згідно з міжнародним законодавством лише держава Україна може прийняти рішення про позбавлення громадянина України громадянства України», - зазначають у прес-службі українського омбудсмена.

28 січня Київський суд Сімферополя відмовив Олександру Кольченку у збереженні українського громадянства, посилаючись на те, що він вчасно не подав заяву про це.

Антифашист Олександр Кольченко був заарештований в Сімферополі 16 травня 2014 року й етапований у Москву, у СІЗО Лефортово. Його, разом з українським режисером Олегом Сенцовим, звинувачують у належності до "Правого сектору", організації та участі у терористичному співтоваристві і підготовці теракту на території півострова, який анексований Росією.