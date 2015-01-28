Кримський суд відмовився визнати викраденого ФСБ Кольченка громадянином України

Суд відмовив у задоволенні даного позову, повідомляє Крим.Реалії.

«Зі слів самого Кольченка - він не писав заяву про визнання російського громадянства, але сторона УФМС стверджує, що така заява є», - сказала адвокат підсудного Світлана Сидоркіна.

Вона написала заяву в Апеляційний суд, і має намір продовжувати домагатися збереження українського громадянства для Олександра Кольченко.

Читайте такожСенцов назвав розслідування по його справі "спіритичним сеансом в палаті для душевно хворих"Нагадаємо, кримський антифашист і соціальний активіст Олександр Кольченко був заарештований в Сімферополі 16 травня 2014 року і етапований у Москву, в СІЗО «Лефортово». Слідчі ФСБ звинувачують його, а також ще кількох жителів Криму, серед яких український режисер Олег Сенцов, в організації та участі у терористичній організації, підготовці теракту на території півострова.

Лефортовський районний суд Москви 25 грудня 2014 року продовжив до 16 квітня 2015 року термін утримання під вартою кримчанина.

Незважаючи на те, що Кольченко вважає себе громадянином України, слідство продовжує наполягати на його російському громадянстві.