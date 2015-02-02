Айдарівці в зоні АТО обурені пікетом під Міноборони - прес-служба відомства (відео)

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

На сайті Міноборони розміщене відео, де бійці «Айдара» у зоні АТО кажуть, що пікетники під будівлею Міноборони не мають відношення до «Айдару» і йдуть «на поводу у політичних сил».

Також у прес-службі нагадали, що ніхто не збирається розформовувати батальйон, як про це кажуть пікетувальники під МО.

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«Організаційні зміни, які зараз відбуваються в батальйоні оборони «Айдар», жодним чином не стосуватимуться особового складу підрозділу. Зміни будуть стосуватися лише перереєстрації номеру військової частини і заміни печатки. Це робиться, щоб унеможливити зловживання з печаткою і документами, які були раніше втрачені і можуть стати інструментом у махінаціях окремих особистостей», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 лютого, близько 300 осіб, серед яких люди у військовому камуфляжі із нашивками батальйону Міноборони «Айдар», прийшли під стіни Міністерства оборони і вимагають не розформовувати батальйон.

Учасники акції запалили шини біля центрального входу до приміщення Міноборони і били палицями по металевих бочках. Транспортний рух по Повітрофлотському проспекту було перекрито.

Раніше низка ЗМІ повідомила, що нібито добровольчий батальйон «Айдар» мають намір розформувати.

Водночас 30 січня у Міноборони заявили, що організаційні зміни, які відбуваються в батальйоні «Айдар», жодним чином не стосуватимуться особового складу підрозділу.

Відео Міністерства оборони