Учасники акції біля Міноборони загасили шини (фоторепортаж)

Про це повідомили УНІАН у столичному главку міліції.

"Акція протесту триває, у ній беруть участь близько 300 осіб, шини вже не димлять, але рух поки що перекритий", - сказав співрозмовник агентства.

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Також у міліції зазначили, що грубого порушення громадського порядку не зафіксовано, ніхто не затриманий.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 300 осіб, серед яких люди у військовому камуфляжі із нашивками батальйону Міноборони "Айдар", прийшли під стіни Міністерства оборони і вимагають не розформовувати батальйон.

Учасники акції запалили шини біля центрального входу до приміщення Міноборони і били палицями по металевих бочки. Транспортний рух по Повітрофлотському проспекту був перекритий.

Раніше низка ЗМІ повідомила, що нібито добровольчий батальйон "Айдар" збираються розформувати.

Водночас 30 січня у Міноборони заявили, що організаційні зміни, які відбуваються у батальйоні «Айдар», жодним чином не торкнуться особового складу підрозділу.

Крім того, у штабі АТО зазначили, що батальйон "Айдар" не підлягає розформуванню, відбувається його доукомплектування особовим складом та озброєнням.