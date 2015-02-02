В Україні буде створено портал для петицій громадян

Про це заявив президент Петро Порошенко. Він підкреслив, що при впровадженні електронного урядування необхідно зробити прорив у цьому питанні.

«Виходимо сьогодні на створення порталу для петицій громадян. Це поширена в демократичних країнах і досить ефективна технологія колективного впливу громадян на владу», - підкреслив Петро Порошенко. Українська модель петиції була запозичена з британського, німецького та американського досвіду. «Голос однієї людини влада може і не почути, а петиція - це вже потужний хор», - підкреслив президент.

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«Якщо ти по електронній пошті звернувся, то звернення тут же потрапляє на облік, і відповідна система має обмежений термін дати відповідь по суті. Впевнений, що скоро буде можливість написати прямо з дому, і таке електронне звернення буде мати силу і статус вашого офіційного звернення, як справжнє звернення на папері», - сказав президент.

Глава держави нагадав, що під час Революції гідності українці відчули ефективність такого механізму, коли з декількох питань були зареєстровані петиції на сайті Білого Дому, деякі набрали більше 100 тис. підписів.

Глава держави зазначив, що в цілому проект «Цифрова Україна» передбачає безпрецедентну відкритість електронних даних, пов'язаних з роботою органів влади, публічних фінансів, державних реєстрів, державних закупівель, статистичних даних.