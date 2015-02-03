Закон про люстрацію буде доопрацьовано - Порошенко

Закон про очищення влади буде доопрацьовано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу в Харкові президент України Петро Порошенко.

За його словами, сьогодні під час зустрічі голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо висловив переконання, що український люстраційний закон не може застосовуватися у країнах-членах Ради Європи, і попросив призупинити його дію до моменту внесення змін.

Порошенко зазначив, що Букіккіо прийняв запевнення Міністерства юстиції України і членів української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи про те, що впродовж лютого закон буде доопрацьовано.

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За словами Порошенка, в українському законодавстві не передбачено призупинення дії закону до внесення в нього змін.

“Він (голова Венеціанської комісії - УНІАН) звернувся з проханням, щоб була призупинена дія цього закону до внесення змін. Такої процедури у законодавчому полі України не передбачається. Єдине, що я можу, це звернутися до українського парламенту щодо прискорення напрацювання змін до закону з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії. Зі свого боку я запропонував парламенту лише такі зміни, які не будуть заважати і мені як верховному головнокомандувачу боронити державу”, - сказав Порошенко.

Він зауважив, що згідно з люстраційним законом одночасно необхідно звільнити близько 50 воєначальників з бойовим досвідом.

Порошенко підкреслив, що першим його наказом після внесення змін до закону буде відновлення на посаді першого заступника начальника Генштабу генерал-полковника Геннадія Воробйова (УНІАН: 28 січня Порошенко погодив поновлення Воробйова на посаді першого заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України).

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 лютого, під час зустрічі з Порошенком Букіккіо сказав, що Закон «Про очищення влади» (про люстрацію) - це «поганий закон», і Венеціанська комісія дуже критична в його оцінках.

«Але ми дійшли спільної думки у дискусіях з вашими представниками, з міністром юстиції і домовились спільно працювати над його доопрацюванням та приведенням цього закону у відповідність з європейськими стандартами», – зазначив він.

Голова Венеціанської комісії висловив думку, що процес люстрації варто було б призупинити та спершу доробити відповідний закон.