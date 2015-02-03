Рада не підтримала розширення повноважень Нацради з телерадіомовлення

За законопроект "Про внесення змін у деякі закони України щодо посилення застосування санкцій до ліцензіатів за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення" (реєстраційний номер 1889) проголосували 189 (за необхідних 226 - УНІАН) із 301 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

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Лідер фракції "БПП" Юрій Луценко заявив про необхідність доопрацювати даний законопроект, щоб парламент найближчим часом зміг надати більше повноважень Нацраді для посилення санкцій до ліцензіатів за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення.

Голова Верховної Ради Володимир Гройсман доручив фракціям коаліції напрацювати спільний законопроект, який підтримають усі депутати.

Законопроектом, запропонованим народним депутатом Вікторією Сюмар (фракція партії "Народний фронт"), передбачалося внести зміни в закон "Про телебачення і радіомовлення". Згідно з цими змінами, не допускається використання телерадіоорганізацій для: "закликів до захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України; закликів до агресивної війни або до розв'язування воєнного конфлікту, або їх пропаганди; публічного заперечення злочинів націонал-соціалізму, комунізму, пропаганди неонацистської ідеології; закликів до геноциду; закликів до вчинення терористичних актів, сприяння у їх вчиненні, а також закликів до створення терористичних груп; розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності, або образ почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями".