У Раді хочуть розробити рекомендації телеканалам про обмеження трансляції

Під час засідання комітету його голова Вікторія Сюмар підкреслила, що необхідно провести спільне засідання комітету та Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо правового поля в цьому питанні, а також вийти на певні рекомендації телеканалам.

Читайте такожТелеканали не збираються відмовлятися від російських серіалів

"Щоб було уявлення, що припустимо з точки зору національної безпеки, а що неприпустимо", - сказала вона, додавши, що це буде мати рекомендаційний характер, але таким чином канали отримають певні орієнтири.

"У нас немає навіть визначення у законодавстві такого поняття як інформаційна війна, яка проти України, очевидно, ведеться", - сказала депутат.

Так, зазначила вона, перш ніж вносити які-небудь зміни з цього питання в законодавство, необхідно виробити рекомендації на основі досвіду інших країн, щоб телеканали могли до цього прислухатися.

Вона вважає, що необхідно налагодити співпрацю з українськими телеканалами, які розуміють нинішню ситуацію, і домовлятися з ними про дію рекомендацій, які спільно можуть розробити експерти, комітет і Нацрада.