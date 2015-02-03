Порошенко зустрінеться з генсеком НАТО в рамках Мюнхенської конференції

Про це напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО, яке пройде 5 лютого в Брюсселі, повідомив високопосадовий чиновник НАТО, говорячи про обговорення українського питання.

За його словами, НАТО "спостерігає за подальшим погіршенням ситуації в Україні, яке підживлюється російською зброєю, персоналом, важким озброєнням та значною кількістю військових, які були введені за останні тижні, а також спостерігає за проведення навчань, які використовувалися в якості залякування, а також як прикриття постачання сил в Україну". "Це один аспект (ситуації). Другий - це надання нашої підтримки Україні", - констатував він.

Говорячи про План дій щодо готовності, чиновник альянсу зазначив, що все, що робить НАТО, "робиться з метою захисту і у відповідь на зміни безпекового середовища як на сході через російську агресію проти України, та на півдні, де ми бачимо ряд викликів та загроз". "План дій щодо готовності спрямований на те, щоб мати справу із загрозами з усіх напрямків", - наголосив він, додавши, що ці заходи є "пропорційнимиі повністю відповідають міжнародним зобов'язанням НАТО".

Відповідаючи на запитання щодо постачання зброї Україні, представник НАТО в котрий раз зазначив, що альянс не має справи зі зброєю, а такого плану рішення ухвалюють конкретні союзники. "НАТО повністю підтримує суверенітет України, ми також підтримуємо всі зусилля, спрямовані на пошук мирного вирішення, яке відповідє Мінським домовленостям та міжнародному законодавству", - підкреслив чиновник альянсу.

Читайте такожУ НАТО не виключають погіршення ситуації на сході України - ЗМІВін підтвердив також і намір генсека Столтенберга зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. "Вони будуть приймати участь у Мюнхенській конференції, і буде природнім, щоб вони зустрілися. Це відповідє політиці НАТО, згідно з якою вона призупинила з Росією практичну співпрацю, але залишила канали для дипломатичного діалогу відкритими", - нагадав високопосадовець.