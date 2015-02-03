Міністри оборони країн НАТО 5 лютого обговорять ситуацію на Донбасі

Як передає із Брюсселя кореспондент УНІАН, про це посол сказав журналістам, коментуючи майбутнє засідання.

"Міністри збираються на засідання з великою стурбованістю у зв'язку з подіями в Україні... Той факт, що немає окремого засідання із представниками України, ще не означає, що ми про це не будемо говорити", - сказав він.

Читайте такожЗаступник генсека НАТО: Росія повернеться до співпраці, коли ми покажемо нашу серйозність

За його словами, у другій половині дня міністри оборони будуть обговорювати План дій щодо готовності Альянсу.

"У грудні робота була досить інтенсивною, і зараз уже можемо сказати, що НАТО стало більш сильним. Я переконаний, що міністри на зустрічі оцінять цю роботу", - зазначив британський посол.

Відповідаючи на питання щодо можливості поставок зброї Україні, Томсон констатував, що це питання не є предметом колективної дискусії у НАТО».

За словами посла, йому не відомо, чи буде піднімати хто-небудь з міністрів це питання на засіданні, тому що це «питання столиць».

"Позиція Великобританії з цього приводу ще не визначена", - додав Томсон.

Також він повідомив, що засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони передуватиме засідання Комісії Грузія-НАТО.

Раніше ЗМІ повідомляли, що НАТО планує створити в шести країнах Східної Європи спеціальні центри.