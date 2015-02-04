«Свобода» пообіцяла завтра пікетувати Раду

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виступу в парламенті заявив народний депутат України із міжфракційного депутатського об'єднання "Свобода" Андрій Іллєнко.

Він нагадав, що завтра ВР розглядатиме питання щодо направлення до КС законопроекту про скасування недоторканності.

Читайте такожПорошенко запропонував депутатам пояснити на Майдані, чому вони проти скасування недоторканності

“Для того, щоб простимулювати парламент, щоб рука не здригнулася проголосувати за цей закон, ми будемо завтра, Всеукраїнське об'єднання “Свобода”, проводити пікетування Верховної Ради о 10-й ранку”, - сказав Іллєнко.