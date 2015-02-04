«Свобода» пообіцяла завтра пікетувати Раду
10:55, 04 лютого 2015Політика
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Завтра Всеукраїнське об'єднання “Свобода” пікетуватиме Верховну Раду під час голосування за направлення до Конституційного суду законопроекту щодо зняття недоторканності з депутатів та суддів.
“Свобода” буде проводити пікетування ВР о 10-й ранку / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виступу в парламенті заявив народний депутат України із міжфракційного депутатського об'єднання "Свобода" Андрій Іллєнко.
Він нагадав, що завтра ВР розглядатиме питання щодо направлення до КС законопроекту про скасування недоторканності.
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“Для того, щоб простимулювати парламент, щоб рука не здригнулася проголосувати за цей закон, ми будемо завтра, Всеукраїнське об'єднання “Свобода”, проводити пікетування Верховної Ради о 10-й ранку”, - сказав Іллєнко.
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