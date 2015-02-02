Гройсман вважає, що Рада скасує депутатську недоторканість

Про це повідомив голова парламенту Володимир Гройсман в програмі "Свобода слова" на ІСТV.

Читайте такожПорошенко запропонував депутатам пояснити на Майдані, чому вони проти скасування недоторканності

«Я переконаний, що більшість депутатів ухвалить це рішення для того, щоб направити його до КС- така є процедура, і ми маємо все зробити для того, щоб не тільки отримати 226, а маємо отримати 300 голосів за позбавлення безпрецедентної, безмежної, якщо хочете, «безпрєдєльної» недоторканості народних депутатів України», - зазначив Гройсман.