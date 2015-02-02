Гройсман вважає, що Рада скасує депутатську недоторканість
23:32, 02 лютого 2015Політика
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Рада України ухвалить в четвер рішення про направлення до Конституційного Суду змін до Конституції щодо скасування депутатської недоторканості.
Гройсман вважає, що Рада скасує депутатську недоторканість / УНІАН
Про це повідомив голова парламенту Володимир Гройсман в програмі "Свобода слова" на ІСТV.
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«Я переконаний, що більшість депутатів ухвалить це рішення для того, щоб направити його до КС- така є процедура, і ми маємо все зробити для того, щоб не тільки отримати 226, а маємо отримати 300 голосів за позбавлення безпрецедентної, безмежної, якщо хочете, «безпрєдєльної» недоторканості народних депутатів України», - зазначив Гройсман.
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