Рада дала добро на створення спільної військової частини з Польщею та Литвою

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 290 із 341 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

На засіданні парламенту заступник міністра оборони Петро Мехед зазначив, що “національні внески України до складу військової частини - 545 військовослужбовців (окрім цього, 15 осіб залучається безпосередньо до командування бригади), від Польщі - до 3,5 тис., а від Литовської Республіки - до 350».

Він додав, що командування бригади розташовуватиметься в місті Люблін (Польща), а підрозділи, які виділяються державами, залишатимуться у складі збройних сил своїх держав, та розташовуватимуться в місцях своєї постійної дислокації.

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Як повідомляв УНІАН, Угода між Кабінетом міністрів України, урядом Литовської Республіки та урядом Республіки Польща стосовно створення спільної військової частини укладена 19 вересня 2014 року у Варшаві.

Відповідно до угоди, сторони створюють спільну литовсько-польсько-українську військову частину бригадного рівня (бригада). «За згодою Сторін командування та підрозділи бригади мають бути готовими до участі в міжнародних операціях, що проводитимуться на підставі мандата Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй» - йдеться в угоді.