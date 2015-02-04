Рада дала добро на створення спільної військової частини з Польщею та Литвою
Верховна Рада ухвалила закон “Про ратифікацію Угоди між урядом Литовської Республіки, урядом Республіки Польща та Кабінетом міністрів України стосовно створення спільної військової частини”.
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 290 із 341 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.
На засіданні парламенту заступник міністра оборони Петро Мехед зазначив, що “національні внески України до складу військової частини - 545 військовослужбовців (окрім цього, 15 осіб залучається безпосередньо до командування бригади), від Польщі - до 3,5 тис., а від Литовської Республіки - до 350».
Він додав, що командування бригади розташовуватиметься в місті Люблін (Польща), а підрозділи, які виділяються державами, залишатимуться у складі збройних сил своїх держав, та розташовуватимуться в місцях своєї постійної дислокації.
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Як повідомляв УНІАН, Угода між Кабінетом міністрів України, урядом Литовської Республіки та урядом Республіки Польща стосовно створення спільної військової частини укладена 19 вересня 2014 року у Варшаві.
Відповідно до угоди, сторони створюють спільну литовсько-польсько-українську військову частину бригадного рівня (бригада). «За згодою Сторін командування та підрозділи бригади мають бути готовими до участі в міжнародних операціях, що проводитимуться на підставі мандата Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй» - йдеться в угоді.