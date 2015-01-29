Кабмін запропонував Раді ратифікувати угоду з Литвою і Польщею про створення спільної військової частини
Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній раді проект закону про ратифікацію угоди між урядом Литви, урядом Польщі та Кабінетом міністрів щодо створення спільної військової частини.
Текст законопроекту (№0004) на сайті парламенту поки відсутній.
Як повідомляв УНІАН, 19 вересня у Варшаві міністри оборони України, Польщі і Литви підписали договір про створення спільної військової бригади "ЛитПолУкрбриг". Згідно з попередніми домовленостями, загальна чисельність бригади повинна становити майже 2,5 тис. військових, з яких з України - 545, з Литви - 650 і з Польщі - 1250. Місце дислокації бригади - польський Люблін.
Довідка УНІАН. Ідея створення українсько-польсько-литовської бригади протидії кризовим ситуаціям "ЛитПолУкрбриг" виникла у 2007 році. Міністри оборони трьох країн підписали лист намірів про створення такої бригади, зокрема, для участі в миротворчих місіях Євросоюзу і НАТО в листопаді 2009 року, заявляючи про намір домогтися повної операційної готовності в 2013 році.