Кабмін запропонував Раді ратифікувати угоду з Литвою і Польщею про створення спільної військової частини

Текст законопроекту (№0004) на сайті парламенту поки відсутній.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня у Варшаві міністри оборони України, Польщі і Литви підписали договір про створення спільної військової бригади "ЛитПолУкрбриг". Згідно з попередніми домовленостями, загальна чисельність бригади повинна становити майже 2,5 тис. військових, з яких з України - 545, з Литви - 650 і з Польщі - 1250. Місце дислокації бригади - польський Люблін.

Довідка УНІАН. Ідея створення українсько-польсько-литовської бригади протидії кризовим ситуаціям "ЛитПолУкрбриг" виникла у 2007 році. Міністри оборони трьох країн підписали лист намірів про створення такої бригади, зокрема, для участі в миротворчих місіях Євросоюзу і НАТО в листопаді 2009 року, заявляючи про намір домогтися повної операційної готовності в 2013 році.