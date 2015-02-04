Відомий польський реформатор: Україна може стати взірцем для Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в ефірі польського бізнес-каналу TVN BiŚ відомий польський економіст та автор ринкових реформ, впроваджених у Польщі після повалення комуністичного режиму у 1989 році, Лєшек Бальцерович.

"Я тішусь, що там (в Україні) є така реформаторська група при владі, та сподіваюся, що за умови зовнішньої підтримки вона зможе реформувати Україну, аби вона стала взірцем для Росії", - сказав він.

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"Якщо реформи робляться половинчасто, то багато залежить від політиків. Той, хто має більший політичний вплив, має кращі результати, але від цього страждає економіка. Це політичний капіталізм, котрий існував в Україні та ще більше прогресує в Росії", - сказав Бальцерович, зауваживши, що неповні реформи теж погіршують ситуацію населення.

Він також назвав "дуже ризикованим" відтягування реформ.

"Це безнадійна стратегія", - додав Бальцерович.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко запросив Бальцеровича долучитись до проведення реформ в Україні.