ГПУ розслідує незаконний арешт в Криму лідера Меджлісу Чийгоза

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, зазначивши, що провадження розпочато за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України.

Як зазначали в Генпрокуратурі, згідно з інформацією у ЗМІ, 29 січня цього року на тимчасово окупованій території Криму невстановленими особами, які представились співробітниками правоохоронних органів Російської Федерації, незаконно затримано заступника голови представницького органу кримських татар Чийгоза.

Читайте такожМЗС вимагає від окупаційної влади негайно звільнити ЧийгозаЦього ж дня незаконно утвореним Київським районним судом Сімферополя йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

«Зазначеними протиправними діями порушені права громадянина на свободу пересування і недоторканність, які закріпленні у Конституції України», - наголосили в ГПУ, запевнивши, що вживатимуть принципових та своєчасних заходів з метою захисту прав громадян на тимчасово окупованій території півострова Крим.

Як повідомляв УНІАН, в.о. голови Меджлісу кримських татар Чийгоз був затриманий 29 січня «за підозрою в організації та участі в масових заворушеннях». За словами офіційного представника Слідчого комітету РФ Володимира Маркіна, йдеться про події 26 лютого 2014 року, коли відбулася акція протесту за участю активістів Меджлісу в Сімферополі біля будівлі кримського парламенту.

29 січня Київський райсуд Сімферополя прийняв рішення про арешт Чийгоза до 19 лютого.