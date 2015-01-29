У Криму затримали одного з лідерів Меджлісу - СК РФ

Про це йдеться в повідомленні керівника Головного слідчого управління Слідчого комітету РФ Володимира Маркіна, наголошується на сайті відомства.

«Слідчими органами Головного слідчого управління Слідчого комітету Російської Федерації по Республіці Крим у рамках розслідування кримінальної справи про організацію та участь у масових заворушеннях (ч.1 і 2 ст.212 КК РФ) затримано одного з лідерів громадської організації «Меджліс кримськотатарського народу» Ахтема Чийгоза», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляє СК РФ «за даними слідства, 26 лютого 2014 року біля будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим (Державної Ради Автономної Республіки Крим) під час проведення демонстрації представників громадської організації «Меджліс кримськотатарського народу» невстановлені особи, грубо порушуючи громадський порядок і правила проведення масових заходів, ігноруючи законні вимоги представників влади - співробітників МВС Республіки України про припинення протиправних дій, стали закликати присутніх осіб кримськотатарської національності до непокори законним вимогам представників влади, застосування насильства, а також своїм прикладом протиправної поведінки спонукати присутніх до скоєння вищевказаних дій, що призвело до виникнення масових заворушень, що супроводжувалися застосуванням насильства щодо представників руху «Русское Единство» та самооборони Республіки Крим, пошкодженням та знищенням майна».

Також повідомляється, що «піддавшись протиправним закликам, невстановлені особи кримськотатарської національності, діючи умисно, взяли участь у масових заворушеннях, що виникли».

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Крім того, на думку Маркіна, «невстановлені особи кримськотатарської національності, ігноруючи законні вимоги представників влади, застосували фізичну силу стосовно представників руху «Русское Единство» та самооборони Республіки Крим, прорвалися в будівлю Верховної Ради Автономної Республіки Крим (Державної Ради Автономної Республіки Крим), де пошкодили майно, заподіявши матеріальну шкоду в розмірі понад 600 тисяч рублів».

«Наразі з'ясовуються всі обставини події. Розслідування кримінальної справи триває», - повідомляється на сайті.