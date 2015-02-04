ЄС додасть до санкційного списку проти РФ ще 19 осіб і 6-7 компаній - журналіст

Європейський Союз доповнить санкційний список проти Російської Федерації 19 особами і 6-7 компаніями.

Про це написав у своєму Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, передає Українська правда.

"Представники ЄС все ще обговорюють санкції (заморожування активів/візову заборону) для 19 осіб, з яких 5 російських дрібних чиновників + 6-7 компаній", - написав він.

Eu amb still talking sanctions.asset freeze/visa ban for 19 people of which 5 are Rus minor officials + 6-7 entities #Ukraine#Russia 1/2 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 4, 2015

Йозвяк зазначив, що міністри закордонних справ країн ЄС, швидше за все, схвалять рішення про нові санкції в понеділок, 9 лютого, а імена та назви компаній будуть опубліковані пізніше.

EU FMs likely 2 endorse decision on Mon, names 2 b published later that week. entities mainly separatist fighting units #Russia#Ukraine 2/2 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 4, 2015

Компанії, проти яких введуть санкції, в основному, пов'язані з сепаратистськими бойовими загонами.

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Як повідомлялося, на засіданні міністрів закордонних справ ЄС вирішив продовжити на шість місяців санкції щодо Росії, які були введені в березні минулого року у зв'язку з анексією Криму, а також розширити "чорний список" осіб.

На даний момент індивідуальних санкційний список складається зі 119 осіб.