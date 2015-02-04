Кабмін відсторонив гендиректора КРРТ, який сприяв трансляції телеканалів РФ на Донбасі - Стець

Кабмін прийняв рішення відсторонити гендиректора Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення Олександра Півнюка за саботаж відновлення трансляції українських каналів на Донбасі.

Про це повідомив у своєму Facebook міністр інформполітики Юрій Стець, передає Українська правда.

"Це саме та людина в Державі, яка, як на мене, саботує відновлення трансляції українських телеканалів та радіостанцій на Сході. Він, а також його підлеглі сприяють поширенню телесигналу російських телеканалів і телеканалів так званих ЛНР, ДНР на тимчасово окупованих територіях", - заявив Стець.

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"Так це чи ні, дізнаємось протягом найближчих днів від компетентних органів", - додав він.

Стець повідомив, що під час засідання уряду Півнюка відсторонили від займаної посади.

Також було створено урядову комісію, яка протягом десяти днів має надати оцінку діям Півнюка, та звернулись до силових структур з вимогою розпочати кримінальне провадження "за фактом сприяння діяльності терористичних організацій".