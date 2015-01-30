Європа має заборонити трансляцію російських каналів, що використовують українські частоти в Криму - генеральний директор КРРТ

Про це на круглому столі в УНІАН на тему: ”Інформаційна безпека України після визнання Росії країною-агресором” заявив генеральний директор Концерну радіозв`язку, радіомовлення та телебачення України Олександр Півнюк.

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”Якщо російський літак приземлиться в Сімферополі, то після того його не пустять в Європу. Радіочастотні ресурси України - це такі ж ресурси, як і інші, що належать нам. Тому потрібно ставити питання про те, що коли російські радіокомпанії, оператори зв`язку в Криму займають радіочастотний простір, то вони не повинні бути на ринку Європи. Якщо телекомпанія, що є в кабельних мережах багатьох європейських держав, в бандитський спосіб веде ефірне мовлення в Криму і на сході, то вона не повинна транслюватися в кабельних мережах цих країн”, - підкреслив Півнюк.