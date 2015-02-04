Україна і Грузія будуть координувати політику в сфері євроінтеграції

20:49, 04 лютого 2015
Політика
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Україна і Грузія будуть у співпраці координувати питання європейської інтеграції, зокрема практичної імплементації укладених з Євросоюзом угод про асоціацію.

REUTERS

Це питання обговорили міністр закордонних справ України Павло Клімкін та міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Грузії Давид Бакрадзе, повідомляє департамент політики та комунікацій відомства.

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Як наголошується в повідомленні, сторони обговорили актуальні питання українсько-грузинських відносин, висловили взаємну підтримку територіальної цілісності двох держав, відзначили обопільне прагнення поглиблювати двосторонню співпрацю, обмінюватися досвідом щодо процесу реалізації реформ.

Особливу увагу було зосереджено на питаннях регіональної безпеки, особливо в Чорноморському та Кавказькому регіонах, підкреслюється в повідомленні.

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