Україна і Грузія будуть координувати політику в сфері євроінтеграції

Це питання обговорили міністр закордонних справ України Павло Клімкін та міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Грузії Давид Бакрадзе, повідомляє департамент політики та комунікацій відомства.

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Як наголошується в повідомленні, сторони обговорили актуальні питання українсько-грузинських відносин, висловили взаємну підтримку територіальної цілісності двох держав, відзначили обопільне прагнення поглиблювати двосторонню співпрацю, обмінюватися досвідом щодо процесу реалізації реформ.

Особливу увагу було зосереджено на питаннях регіональної безпеки, особливо в Чорноморському та Кавказькому регіонах, підкреслюється в повідомленні.