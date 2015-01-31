Грузія дозволила своїм громадянам воювати на боці України

Громадян Грузії, які беруть участь у бойових діях в Україні на стороні офіційної київської влади, не зачепить покарання за участь у збройних формуваннях за кордоном, заявив заступник міністра внутрішніх справ Леван Ізорія, передає «Новини-Грузія».

Парламент Грузії в даний час розглядає поправки до Кримінального кодексу, що передбачають введення кримінальної відповідальності за участь у незаконних збройних формуваннях за кордоном.

"Ці поправки ні в якому разі не стосуються тих громадян Грузії, які беруть участь в бойових діях в Україні в рамках юрисдикції законної української влади", - пояснив Ізорія, зазначивши, що покарання стосуватиметься тільки тих громадян, які беруть участь у незаконних збройних формуваннях.

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Зокрема у КК Грузії додається стаття 312-1 - "Вступ та/або участь в незаконному формуванні, чинному на території іноземної держави або прийняття участі у навчаннях, організованих таким формуванням, навчання або переманювання особи та/або збір осіб з метою членства, участі чи іншого сприяння діяльності такого незаконному формуванню, а також розповсюдження або використання матеріалів та/або символіки, пов'язаних з набуттям та/або участю в незаконному формуванні.

В даний час відомо, що в якості добровольців на боці влади України воюють близько 100 громадян Грузії. За останніми даними, в ході бойових дій на сході України загинули двоє - 37-річний Тамаз Сухіашвілі і 32-річний Олександр Гріголашвілі, які раніше були в Збройних силах Грузії.

Водночас керівник грузинського легіону добровольців, які воюють на боці уряду України, Мамука Мамулашвілі стверджує, що в бойових діях на боці противників чинної влади беруть участь кілька грузинів. Але, вони, згідно з поширеною інформацією, не є громадянами Грузії.