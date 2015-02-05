Рада дозволила військовому командуванню застосовувати зброю проти підлеглих

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 260 народних депутатів із 320 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом покладено на командирів обов'язок вживати рішучих заходів щодо припинення вчинення кримінального правопорушення підлеглими та відновлення правопорядку.

Також запроваджено адміністративну відповідальність за вчинення військових адміністративних правопорушень. Зокрема запроваджено відповідальність за відмову від виконання законних вимог командира (начальника), недбале ставлення до військової служби, порушення правил несення бойового чергування, порушення правил несення прикордонної служби, розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв військовослужбовцями. Командирам надано право складати адміністративні протоколи.

Законом вирішено питання відбування покарання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовцями військової служби за контрактом та призваними за під час мобілізації.

Відповідні зміни внесено до Кримінального кодексу, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінально-виконавчого кодексу, Дисциплінарного статуту, Статуту внутрішньої служби та Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних сил України і Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".

Статут внутрішньої служби ЗСУ доповнюється статтею 221, згідно з якою командир (начальник) в умовах особливого періоду, в тому числі в умовах воєнного стану чи бойовій обстановці, з метою затримання військовослужбовця, який вчиняє діяння, що підпадає під ознаки злочину, пов'язаного з непокорою, опором чи погрозою начальнику, застосуванням насильства, самовільним залишенням бойових позицій та визначених місць дислокації військових частин (підрозділів) у районах виконання бойових завдань, має право особисто застосовувати заходи фізичного впливу без спричинення ушкодження здоров’ю військовослужбовця та спеціальні засоби, достатні для припинення протиправних дій.

У бойовій обстановці командир (начальник) може застосувати зброю чи віддати підлеглим наказ про її застосування, якщо в інший спосіб неможливо припинити правопорушення, при цьому не заподіюючи смерті військовослужбовцю.

У разі якщо дозволяють обставини, командир (начальник) перед застосуванням заходів фізичного впливу, спеціальних засобів або зброї повинен голосом чи пострілом угору попередити про це особу, проти якої можуть бути застосовані такі заходи.

Стаття 6 Дисциплінарного статуту ЗСУ доповнюється новою частиною, згідно з якою командир зобов'язаний вжити заходів щодо затримання підлеглого при вчиненні або здійсненні ним замаху на вчинення злочину чи безпосередньо після вчинення злочину, пов'язаного із непокорою, опором чи погрозою начальнику, застосуванням насильства, самовільним залишенням військової частини або місця служби, ухиленням від військової служби чи дезертирством, із негайним доставлянням затриманого до уповноваженої службової особи або вжити заходів щодо негайного повідомлення уповноваженої службової особи про затримання та місцезнаходження особи, яка підозрюється у вчиненні діяння з ознаками злочину.

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Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнюється статтею 15, згідно з якою військовослужбовці за вчинення військових адміністративних правопорушень несуть відповідальність, передбачену главою 13-Б цього кодексу, за умови, якщо ці правопорушення не тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

Самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем строкової служби, а також нез'явлення його вчасно без поважних причин на службу у разі звільнення з частини, призначення або переведення, нез'явлення з відрядження, відпустки або з лікувального закладу тривалістю до трьох діб – тягнуть за собою арешт з утриманням на гауптвахті на строк до 5 діб.

Самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем (крім строкової служби), а також нез'явлення його вчасно без поважних причин на службу тривалістю від трьох до 10 діб, або хоч і менше трьох діб, але вчинені повторно протягом року, тягнуть за собою арешт з утриманням на гауптвахті на строк від 5 до 10 діб.

Необережне знищення або пошкодження зброї, бойових припасів, засобів пересування, військової і спеціальної техніки чи іншого військового майна тягне за собою арешт з утриманням на гауптвахті на строк до 10 діб.

Незаконне використання військовою службовою особою транспортних засобів, споруд чи іншого військового майна, використання військовослужбовця для виконання завдань, не пов’язаних з військовою службою, а також інше зловживання владою або службовим становищем, вчинене з корисливою метою чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, тягнуть за собою арешт з утриманням на гауптвахті на строк до 10 діб.

Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, тобто умисне вчинення дій, які явно виходять за межі наданих цій особі прав чи повноважень, тягне за собою арешт з утриманням на гауптвахті на строк до 10 діб.

Недбале ставлення військової службової особи до військової служби тягне за собою арешт з утриманням на гауптвахті на строк до 10 діб.

Умисне невжиття заходів щодо припинення злочину, що вчиняється підлеглим, або ненаправлення військовою службовою особою до органу досудового розслідування повідомлення про підлеглого, який вчинив кримінальне правопорушення, а також інше умисне невиконання військовою службовою особою покладених на неї службових обов’язків тягнуть за собою арешт з утриманням на гауптвахті на строк до 10 діб.

Порушення правил несення бойового чергування (бойової служби), встановлених для своєчасного виявлення і відбиття раптового нападу на Україну або для захисту та безпеки України, тягне за собою арешт з утриманням на гауптвахті на строк до 10 діб.

Порушення правил несення прикордонної служби особою, яка входить до складу наряду з охорони державного кордону України, тягне за собою арешт з утриманням на гауптвахті на строк до 10 діб.

Порушення правил поводження із зброєю, а також боєприпасами, вибуховими, іншими речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, а також з радіоактивними матеріалами тягне за собою арешт з утриманням на гауптвахті на строк до 10 діб.

Розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів на території військових частин, військових об'єктів або виконання ними обов'язків військової служби в нетверезому стані тягнуть за собою накладення штрафу від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до 5 діб.

Участь начальників (командирів) та інших керівників у розпиванні з підлеглими військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв під час виконання ними обов'язків військової служби або невжиття ними заходів щодо відсторонення від обов'язків військової служби осіб, які перебувають у нетверезому стані, або приховування ними випадків розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв чи появи на військовій службі в нетверезому стані підлеглих їм військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження зборів – тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк від 5 до 10 діб.