Спіймані бойовики розповіли про безпробудне пияцтво і дезертирство в своїх рядах

При спробі перетнути кордон було затримано і допитано двох терористів, які намагалися перетнути кордон з Росією, повідомляє ТСН.

Зі слів допитаних терористів, вони піддалися впливу російської пропаганди і добровільно поїхали на Донбас. Проте прибувши на місце, обидва розчарувалися в ідеях так званого "ополчення" і вирішили тікати назад.

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Також за їхніми словами, місцеве населення висловлювало невдоволення до них, а самі терористи були більше схожі на бандитів.