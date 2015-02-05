МЗС РФ вважає, що поставки США летальної зброї Україні "загрожують безпеці РФ"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказав офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич.

Читайте також15 сенаторів США просять Обаму надати військову допомогу Україні

"З урахуванням реваншистських планів партії війни в Києві це не тільки загрожує ескалацією конфлікту, але й загрожує безпеці РФ, території якої, як ви пам'ятаєте, не раз обстрілювалася з української сторони. Поза сумнівом, дане рішення, у разі реалізації, може завдати колосальної шкоди російсько-американським відносинам, тим більше, якщо жителів Донбасу почнуть вбивати з американської зброї», - сказав Олександр Лукашевич.

Він заявив, що в контактах із представниками адміністрації США Росія постійно акцентує, що повідомлення про намір Вашингтона прямо або через посередників почати передавати Києву сучасну летальну зброю і озброєння «викликають у нас дуже серйозну занепокоєність».

Лукашевич зазначив, що поставки летальної зброї в Україну передбачені законом, який був ухвалений Конгресом і підписаний президентом США Бараком Обамою наприкінці минулого року.

Він також заявив, що Росія застерігає США щодо планів перекинути в Україну озброєння і військову техніку, яку вони вивозять з Афганістану.