Бомбардувальники РФ візьмуть участь у військових навчаннях на кордоні з Україною

Про це повідомили у прес-центрі ПВО, передає ТАСС. Повітряні маневри пройдуть в середині лютого.

"На майбутніх навчаннях екіпажі ескадрильї Су-34 виконають переліт на оперативні аеродроми, що знаходяться в межах округу, відіб'ють повітряні засоби нападу умовного противника, а також завдадуть масованого авіаційного удару по мішенях, що імітують колони військової техніки "ворога". Крім того, вони підтримають вогнем наступаючі мотострілкові і танкові підрозділи", - йдеться в повідомленні.

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Зараз льотчики вивчають нюанси експлуатації нових літаків, відпрацьовують навики нанесення ударів по наземних об'єктах, а також навчаються таємно переміщатися і здійснювати маневри з ухилення від атаки винищувачів умовного супротивника.