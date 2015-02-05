Столтенберг закличе Лаврова вплинути на бойовиків припинити вогонь

Про це він сказав у четвер в Брюсселі на прес-конференції в рамках засідання міністрів оборони НАТО, передає власний кореспондент УНІАН. Як відомо, Столтенберг планує зустріч з Лавровим на полях Мюнхенської конференції.

"Я, звичайно, повторю позицію НАТО, що ми закликаємо Росію поважати міжнародне право та зробити все, що вони можуть, і використати вплив на сепаратистів, щоб вони поважали припинення вогню. Важливо продовжувати це підкреслювати", - сказав Столтенберг.

Читайте такожПомічник Генсека НАТО: Альянс не бере участь в АТО на Донбасі Відповідаючи на запитання про те, чи вважає він, що Росія ще має вплив на сепаратистів, генсек Альянсу зауважив, що на сході України "відбулося суттєве збільшення кількості важкого обладнання, яке було надано Росією". "Ми також бачили тренування російських збройних сил, ми бачили російські збройні сили в Україні. Я не можу надати конкретні цифри, але це підриває Мінські домовленості та робить можливим сепаратистам проводити атаки, що ми бачили за останні дні та тижні", - сказав Столтенберг.

Як повідомлялося, Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку в Донбасі. Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія і низка інших країн ввели проти Росії санкції.