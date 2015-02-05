Почалася зустріч Порошенка, Меркель і Олланда у форматі "тет-а-тет"

Про це журналістам повідомили в прес-службі президента України.

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Після завершення такого формату зустрічі, розпочнеться розширене засідання за участю трьох лідерів держав.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до Києва прибули канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд з новим мирним планом. Після візиту в Київ, 6 лютого вони поїдуть у Москву для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.