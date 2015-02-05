Меркель та Олланд сьогодні приїдуть до Києва з новим мирним планом

Про це повідомив речник Меркель Стеффен Сайберт, передає DW.

#Меркель і #Олланд сьогодні їдуть до Києва говорити з Порошенком, завтра - в Москву до Путіна, повідомив речник Меркель @RegSprecher — DW (українською) (@dw_ukrainian) February 5, 2015

Лідери Франції та Німеччини прибудуть у Київ у четвер.

Після візиту у Київ Меркель та Олланд поїдуть у Москву для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

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За інформацією Lenta.ru, глави двох держав зустрінуться з українським президентом Петром Порошенком, щоб у терміновому порядку обговорити можливість припинення насильства в Україні. З цією ж метою Олланд і Меркель, за інформацією агентства, зустрінуться з російським президентом Володимиром Путіним 6 лютого у Москві.

У свою чергу Українська служба BBC повідомляє, що про зустріч із Порошенком з метою врегулювання конфлікту на Донбасі Олланд заявив на прес-конференції.

"Ми поїдемо до Києва у другій половині дня і ми будемо висувати нову пропозицію щодо врегулювання конфлікту і щодо територіальної цілісності України. Ми будемо обговорювати це з Порошенком сьогодні та у п'ятницю - з російським президентом ...", - цитує Олланда видання.

Водночас Українська правда повідомляє, що новий мирний план, який мають намір запропонувати європейські лідери, базується на територіальній цілісності України.

"Ми запропонуємо новий план розв’язання конфлікту, що базуватиметься на територіальній цілісності України, - наводить видання слова Олланда.

Раніше УНІАН повідомляв, що до України прибув держсекретар США Джон Керрі.