Керрі: Обама воліє до дипломатичного рішення ситуації в Україні

Про це сьогодні на брифінгу заявив держсекретар США Джон Керрі.

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«Він віддає перевагу, в першу чергу, дипломатичному вирішенню конфлікту і методам переговорів. Ми не зацікавлені у війні як третя сторона і готові розглядати всі можливості, які нам надаються разом в координації з нашими партнерами для того, щоб допомогти в проведенні переговорів», - додав держсекретар.