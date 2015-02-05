Керрі: Обама воліє до дипломатичного рішення ситуації в Україні

21:16, 05 лютого 2015
Політика
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Президент США Барак Обама віддає перевагу дипломатичному вирішенню ситуації в Україні.

Джон Керри / REUTERS
 

Про це сьогодні на брифінгу заявив держсекретар США Джон Керрі.

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«Він віддає перевагу, в першу чергу, дипломатичному вирішенню конфлікту і методам переговорів. Ми не зацікавлені у війні як третя сторона і готові розглядати всі можливості, які нам надаються разом в координації з нашими партнерами для того, щоб допомогти в проведенні переговорів», - додав держсекретар.

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