Керрі: Обама воліє до дипломатичного рішення ситуації в Україні
21:16, 05 лютого 2015Політика
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Президент США Барак Обама віддає перевагу дипломатичному вирішенню ситуації в Україні.
REUTERS
Про це сьогодні на брифінгу заявив держсекретар США Джон Керрі.
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«Він віддає перевагу, в першу чергу, дипломатичному вирішенню конфлікту і методам переговорів. Ми не зацікавлені у війні як третя сторона і готові розглядати всі можливості, які нам надаються разом в координації з нашими партнерами для того, щоб допомогти в проведенні переговорів», - додав держсекретар.
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