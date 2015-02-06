Завтра Порошенко виступить на Мюнхенській конференції

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

"Президент завтра відвідає Мюнхен, де візьме участь в Мюнхенській конференції з безпеки", - сказав він. За словами Цеголко, виступ Порошенка заплановано на 16.00 за київським часом.

Читайте такожПорошенко, Меркель і Олланд закликали Путіна негайно вивести війська - АПКрім того, в рамках візиту президента України до ФРН запланована тристороння зустріч з віце-президентом США Джозефом Байденом та канцлером Німеччини Ангелою Меркель, а також низка двосторонніх зустрічей, в тому числі з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Як повідомляв УНІАН, MSC триватиме 6-8 лютого. Передбачається, що в роботі конференції 7 лютого візьмуть участь Меркель, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, держсекретар США Джон Керрі, президент Європейського парламенту Мартін Шульц, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні та ін.

Загалом передбачається, що на конференції будуть присутні понад 400 осіб, які приймають рішення у міжнародній політиці, в тому числі близько двадцяти глав держав і урядів і більш як 60 міністрів закордонних справ й оборони.

Основне завдання конференції, як зазначають організатори, - обговорити поточні та майбутні проблеми у сфері безпеки і зовнішньої політики. Основними темами 51-ї Мюнхенської конференції з безпеки буде крах міжнародного порядку у зв'язку з кризою в Україні та його наслідки для європейської архітектури безпеки, а також ситуація на Близькому Сході. Також учасники конференції обговорять питання збільшення біженців і боротьбу з тероризмом.