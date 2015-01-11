Порошенка запросили взяти участь у Мюнхенській конференції з безпеки

Своєї відповіді він поки що не дав, повідомляє DW із посиланням на інтерв’ю dpa керівника заходу Вольфганга Ішингера, яке він дав у неділю, 11 січня.

Мюнхенська конференція з питань безпеки цього року відбудеться з 6 по 8 лютого. Планується, що участь у ній візьмуть близько 20 глав держав та урядів, а також приблизно 60 міністрів закордонних справ та оборони.

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Після чотирирічної перерви знову в конференції візьме участь канцлер ФРН Ангела Меркель. Вперше на Мюнхенську конференцію може приїхати президент Ірану - Хасан Роухані. Він, як і віце-президент США Джо Байден, поки що не підтвердив своєї участі. Вольфганг Ішингер очікує прибуття до Мюнхена президента Іракського Курдистану Масуда Барзані, прем’єр-міністра Іраку Хайдара аль-Абаді, президента Афганістану Ашрафа Гані, міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. НАТО буде представляти генеральний секретар Єнс Столтенберг, Євросоюз - президент Європарламенту Мартін Шульц та верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могерині.

На заході у Мюнхені будуть домінувати дві теми: українська криза та зростання ісламістського екстремізму. Чи буде змінюватися програма через теракти у Парижі, поки що невідомо. За словами Вольфганга Ішингера, цей рік стоїть під знаком кризового менеджменту. "Ми поставимо у центр уваги конференції обидві великі кризи - в Україні та на Близькому Сході", - заявив він і додав, що вони несуть небезпеку. Темі українського конфлікту буде присвячено весь другий день заходу, уточнив його керівник.

Раніше УНІАН повідомляв, що Порошенко і Меркель обговорять у Парижі шляхи вирішення ситуації на Донбасі.