У Порошенка уточнили умови проведення зустрічі 11 лютого в Мінську

В Адміністрації президента уточнили, в якому випадку відбудеться раніше анонсована на 11 лютого зустріч в Мінську, повідомив в Facebook заступник глави адміністрації Президента України Валерій Чалий, передає Новое время.

Чалий уточнив, що зустріч стане можливою лише у разі її успішної підготовки:

"Домовилися провести експертні консультації в Берліні представників МЗС у понеділок і зустріч Тристоронньої контактної групи у вівторок за участю підписантів Мінських домовленостей. І дуже важливо - якщо ця підготовка буде успішною, то в середу 11 лютого може відбутися зустріч в Нормандському форматі в Мінську", - написав він.

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Раніше повідомлялося, що лідери ФРН, Франції, РФ і України проведуть у середу, 11 лютого, у Мінську зустріч для обговорення врегулювання конфлікту на Донбасі.