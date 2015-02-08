Порошенко, Олланд, Меркель та Путін 11 лютого зустрінуться у Мінську
14:23, 08 лютого 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Російської Федерації Володимир Путін обговорили під час телефонної конференції в «нормандському форматі» шляхи досягнення мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
REUTERS
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, співрозмовники досягли прогресу в обговоренні комплексу заходів з імплементації Мінських домовленостей.
Вони домовились провести експертні консультації у Берліні представників МЗС в понеділок, 9 лютого, та зустріч Тристоронньої контактної групи у вівторок, 10 лютого, за участю підписантів Мінських домовленостей.
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Вони також очікують, що їхні зусилля під час зустрічі в Мінську призведуть до негайного та безумовного двостороннього припинення вогню.
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