Порошенко, Олланд, Меркель та Путін 11 лютого зустрінуться у Мінську

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, співрозмовники досягли прогресу в обговоренні комплексу заходів з імплементації Мінських домовленостей.

Вони домовились провести експертні консультації у Берліні представників МЗС в понеділок, 9 лютого, та зустріч Тристоронньої контактної групи у вівторок, 10 лютого, за участю підписантів Мінських домовленостей.

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Вони також очікують, що їхні зусилля під час зустрічі в Мінську призведуть до негайного та безумовного двостороннього припинення вогню.