Українська артилерія не завдавала артударів по Донецьку - штаб АТО

Про це, коментуючи інформацію про вибух у Донецьку, в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив представник штабу АТО Анатолій Стельмах.

"Нам відомо про цей вибух (у Донецьку). Однак українська артилерія таких ударів не завдавала. З певних причин, розуміючи це як розвіддані, ми не коментуємо цю інформацію", - заявив Стельмах.

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Зазначається, що бойовики на своїх інформресурсах заявляють, що сили ЗСУ завдали артудар по Донецькому хімічному заводу лакофарбових матеріалів і сухих сумішей у Куйбишевському районі. Раніше в прес-службі полку "Азов" повідомили про вибух складу боєприпасів в Донецьку.

"Вибух був такої потужності, що спалах від нього було видно за кілька кілометрів, що є свідченням великого накопичення боєприпасів терористами, отже, і підготовкою до атаки. Наразі невідомо, за яких обставин стався вибух, але він точно зруйнував плани терористів", - йдеться в повідомленні.