Савченко в суді заявила, що голодуватиме до повернення в Україну або смерті в РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Савченко сказала сьогодні в Басманному суді Москви після оголошення вимоги слідства і прокуратури продовжити строк її затримання.

"Я продовжую голодовку, сьогодні 60-й день, до дня мого повернення до України - як вкрали, так і поверніть, або до дня смерті в Росії. Я стомилася ходити у ваш цирк", - сказала Савченко.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де обвинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Також у Росії льотчицю обвинуватили в незаконному перетині кордону.

27 жовтня 2014 року Басманний суд Москви продовжив строк утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.

22 грудня Московський міський суд відхилив апеляційну скаргу захисту Савченко і залишив її під вартою. Льотчицю утримують у московському СІЗО №6.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко було обрано народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її до ПАРЄ.

15 грудня Савченко оголосила голодовку.

Басманний суд Москви розглядає клопотання слідства про продовження до 13 травня строку її утримання під вартою.