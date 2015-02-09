Адвокати Савченко звернулися до Європейського суду з прав людини

Відповідний документ, датований 9 лютого 2015 року, адвокат Марк Фейгін опублікував у Facebook, повідомляє Українська правда.

У заяві наголошується, що є загрози здоров’ю і життю українки Савченко, ув’язненої в російському СІЗО.

Заява стосується Правила 39 Регламенту ЄСПЛ, у якому, зокрема, сказано:

"На прохання сторони у справі чи будь-якої іншої зацікавленої особи, або зі своєї ініціативи Палата чи, у відповідних випадках, її голова може вказати сторонам на попередні заходи, які, на думку Палати, слід вжити в інтересах сторін чи належного здійснення розслідування, що проводиться".

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Повідомлення про такі заходи направляється Комітету міністрів.

"Палата може запросити у сторін інформацію з будь-якого питання, пов'язаного з виконанням будь-якого зазначеного попереднього заходу", - сказано в цьому пункті Регламенту.

Попередні заходи застосовуються Судом щодо відповідача – Високої Договірної Сторони – і означають, що вона має утриматися від дії, яка могла б завдати шкоди розгляду в Суді скарги заявника.

Раніше УНІАН повідомляв, що низка євродепутатів приєдналася до голодування на підтримку Савченко.