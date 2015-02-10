Учасники контактної групи не планують робити заяв після зустрічі у Мінську

Учасники засідання контактної групи з врегулювання ситуації на сході України не планують робити заяви для преси після закінчення зустрічі.

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Про це повідомила журналістам у вівторок заступник начальника управління інформації МЗС Білорусі Марія Ваньшина, передає РИА Новости.

"Заяв для преси за підсумками засідання не планується", - сказала вона.