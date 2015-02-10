Учасники контактної групи не планують робити заяв після зустрічі у Мінську

21:49, 10 лютого 2015
Політика
650 0

У МЗС Білорусі заявили, що заяв для журналістів за підсумками зустрічі не буде.

REUTERS

Учасники засідання контактної групи з врегулювання ситуації на сході України не планують робити заяви для преси після закінчення зустрічі.

Читайте такожОднією з тем переговорів "нормандської четвірки" стане створення демілітаризованої зони - джерело

Про це повідомила журналістам у вівторок заступник начальника управління інформації МЗС Білорусі Марія Ваньшина, передає РИА Новости.

"Заяв для преси за підсумками засідання не планується", - сказала вона.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter