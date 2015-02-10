Учасники контактної групи не планують робити заяв після зустрічі у Мінську
21:49, 10 лютого 2015Політика
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У МЗС Білорусі заявили, що заяв для журналістів за підсумками зустрічі не буде.
REUTERS
Учасники засідання контактної групи з врегулювання ситуації на сході України не планують робити заяви для преси після закінчення зустрічі.
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Про це повідомила журналістам у вівторок заступник начальника управління інформації МЗС Білорусі Марія Ваньшина, передає РИА Новости.
"Заяв для преси за підсумками засідання не планується", - сказала вона.
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