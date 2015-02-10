У Мінську стартувала зустріч контактної групи по Донбасу - ЗМІ (відео)

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Раніше представники України, Росії, ОБСЄ та представники «ДНР» та «ЛНР» прибули до Мінська на засідання тристоронньої контактної групи.

У зустрічі беруть участь посол Росії в Україні Михайло Зурабов, колишній президент України Леонід Кучма, представниця ОБСЄ Гайді Тальявіні та представники угруповань «ДНР» та «ЛНР» Денис Пушилін і Владислав Дейнего.

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Сьогоднішня зустріч контактної групи проходить у переддень зустрічі президентів у «нормандському форматі», яка запланована на 11 лютого у Мінську. Йдеться про зустріч президентів України, Росії, Франції та канцлера Німеччини.