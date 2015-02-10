У Мінську стартувала зустріч контактної групи по Донбасу - ЗМІ (відео)
20:25, 10 лютого 2015Політика
1573 0
У Мінську розпочалось засідання контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Reuters
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Раніше представники України, Росії, ОБСЄ та представники «ДНР» та «ЛНР» прибули до Мінська на засідання тристоронньої контактної групи.
У зустрічі беруть участь посол Росії в Україні Михайло Зурабов, колишній президент України Леонід Кучма, представниця ОБСЄ Гайді Тальявіні та представники угруповань «ДНР» та «ЛНР» Денис Пушилін і Владислав Дейнего.
Читайте такожНа зустріч у Мінськ приїде "сірий кардинал" Путіна
Сьогоднішня зустріч контактної групи проходить у переддень зустрічі президентів у «нормандському форматі», яка запланована на 11 лютого у Мінську. Йдеться про зустріч президентів України, Росії, Франції та канцлера Німеччини.
До Мінська прикута увага всієї Європи
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter