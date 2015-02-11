Берлінська Академія мистецтв закликала Росію негайно звільнити Сенцова

Як повідомляє «Німецька хвиля» з посиланням на інформагентство KNA, у листі, оприлюдненому в Берліні, академія нагадує, що Сенцов, якого російські правоохоронці заарештували у його власній оселі у Криму та доправили до Москви, перебуває в ув'язненні з травня 2014 року. Він брав участь у протестах на київському Майдані і виступав проти російської анексії Криму. Берлінська академія ще у вересні виступила з протестом проти його утримання під вартою.

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Президент Академії мистецтв Клаус Штек підкреслив, що поки Сенцова не звільнять, його заклад не підтримуватиме жодних офіційних контактів з російськими культурними установами. За словами представників академії, в листі, якого вони отримали від Центру громадських звя'зків ФСБ РФ, російська спецслужба звинувачує Сенцова у підготовці терористичних актів. Жодної конкретної інформації щодо дати початку судового процесу проти режисера, який мав розпочатися ще в жовтні, ФСБ не надала. Сам Сенцов відкидає всі обвинувачення на свою адресу.

Джерело: http://www.dw.de/берлінська-академія-мистецтв-закликає-росію-звільнити-режисера-олега-сенцова/a-18248476

Як повідомляв УНІАН, український режисер Сенцов, а також активісти Олександр Кольченко, Олексій Чирній і Геннадій Афанасьєв у травні 2014 року були затримані в окупованому Росією Криму співробітниками ФСБ. Їм інкримінують підготовку терактів.

26 грудня Лефортовський районний суд Москви задовольнив клопотання слідства і продовжив до 11 квітня 2015 року термін утримання під вартою Сенцова.

У грудні в Генпрокуратурі РФ заявили, що Сенцов і Кольченко є громадянами Росії, оскільки після анексії півострова вони не виявили бажання зберегти інше громадянство.

Сам Сенцов неодноразово заявляв, що є громадянином України.

9 лютого Московський міський суд відхилив апеляцію захисту і залишив без змін рішення суду першої інстанції про продовження терміну арешту Сенцова до 11 квітня.