Українському режисеру Сенцову в РФ пред'явили нове обвинувачення
Українському режисеру Олегу Сенцову, який після затримання в Криму знаходиться в московському СІЗО за звинуваченням у тероризмі, пред'явлено нове звинувачення.
Про це повідомляється на сайті громадської організації "Відкрита Росія". Звинувачення пред'явлено за ч. 3 ст. 222 Кримінального кодексу РФ ("незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, вибухових речовин і вибухових пристроїв").
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Відповідну постанову йому вручили співробітники СІЗО "Лефортово", де він утримується з кінця травня 2014 року.
Адвокати Олега Сенцова заявляють, що весь минулий тиждень їм не вдалося зв'язатися зі слідчим і дізнатися подробиці нового обвинувачення.
Раніше режисерові пред'явили звинувачення в замаху на незаконне придбання зброї та вибухівки. Йому також закидають організацію терористичного спільноти, теракт, вчинений організованою групою і приготування до теракту. Своєї провини Олег Сенцов не визнає.
26 грудня Лефортовський суд Москви продовжив до 11 квітня 2015 року термін його утримання під вартою.