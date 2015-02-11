З фракції "Самопоміч" вигнали нардепа через голосування за призначення Шокіна

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого ВР ухвалила постанову про надання згоди на призначення Віктора Шокіна на посаду генпрокурора. За це рішення проголосувало 318 із 382 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Читайте такожУ соцмережах висміяли призначення нового Генпрокурора Шокіна, порівнявши його з Пшонкою

За призначення Шокіна від фракції «Блоку Петра Порошенка» проголосували 140 депутатів, від «Народного фронту» - 63, від «Опозиційного блоку» - 32, від “Самопомочі” - 1, від “Батьківщини” - 14, від групи “Воля народу” - 19, від групи “Економічний розвиток” - 18, позафракційних - 31. Із фракції Радикальної партії «за» не проголосував жоден депутат.

Народний депутат від “Самопомочі” Єгор Соболєв заявив, що із фракції буде виключено Суслову після її голосування за надання згоди на призначення Шокіна генпрокурором.

Суслова обиралася до парламенту за списком партії “Самопоміч” під номером 4.