Під час голосування за призначення Шокіна генпрокурором серед депутатів помітили "кнопкодавів" (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив позафракційний народний депутат України Борислав Береза.

Він зазначив, що зараз відповідне відео, яке підтверджує неперсональне голосування, з'явилося на сторінці у Facebook народного депутата України Ігоря Луценка.

Береза наголошує на необхідності переголосування, оcкільки деякі депутати голосували за своїх колег.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада ухвалила постанову про надання згоди на призначення президентом України Віктора Шокіна на посаду генерального прокурора України.

За це рішення проголосувало 318 із 382 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.